Число пострадавших в Иране при землетрясениях достигло 104 человек

Два землетрясения произошли в Иране 23 февраля. Первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. Второе землетрясение в том же районе магнитудой 6,0 было зафиксировано в 16.00 по времени UTC (19.00 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.