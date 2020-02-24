В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) в понедельник принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса, говорится в распространенном по итогам заседания в понедельник документе.
"Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) путем голосования в ходе заседания в понедельник постановил полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения", - говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение КНР.
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Решение ПК ВСНП вступает в силу в понедельник.
Отмечается, что с самого начала эпидемии нового типа коронавируса большое общественное внимание привлекли нерешенные проблемы в области торговли дикими животными и риск, который они несут для безопасности общественного здоровья.
Указано, что в этот критический для борьбы с коронавирусом момент было крайне необходимо, чтобы ПК ВСНП как можно скорее принял специальное решение, цель которого заключается в своевременном и всеобъемлющем запрете на употребление в пищу мяса диких животных и пресечении незаконной торговли дикими животными, а также в обеспечении необходимых законодательных гарантий для победы над эпидемией и защиты жизни и здоровья людей.
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