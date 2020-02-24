В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

Отмечается, что с самого начала эпидемии нового типа коронавируса большое общественное внимание привлекли нерешенные проблемы в области торговли дикими животными и риск, который они несут для безопасности общественного здоровья.

Указано, что в этот критический для борьбы с коронавирусом момент было крайне необходимо, чтобы ПК ВСНП как можно скорее принял специальное решение, цель которого заключается в своевременном и всеобъемлющем запрете на употребление в пищу мяса диких животных и пресечении незаконной торговли дикими животными, а также в обеспечении необходимых законодательных гарантий для победы над эпидемией и защиты жизни и здоровья людей.