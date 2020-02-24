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В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля
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РИА Новости

В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля

13:50 24.02.2020
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© REUTERS / Leandro TorchioРазгром отеля O’Higgin во время акции протеста против правительства Чили в Винья-дель-Мар, Чили
Разгром отеля O’Higgin во время акции протеста против правительства Чили в Винья-дель-Мар, Чили
© REUTERS / Leandro Torchio
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Протестующие в чилийском курортном городе Винья-дель-Мар разгромили фешенебельный отель, в котором поселились гости и участники международного музыкального фестиваля, сообщает газет Tercera.
Манифестации начались в воскресенье вечером незадолго до церемонии открытия крупнейшего в Латинской Америке музыкального смотра. Протестующие забрасывали камнями полицейских, а затем подожгли несколько машин вблизи одного из символов города – отеля O’Higgins. Фасад отеля оказался разрушен, постояльцев пришлось эвакуировать. Стражам порядка удалось оттеснить вандалов с помощью слезоточивого газа и водометов.
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По данным портала 24 Horas, в ходе столкновений пострадали 23 правоохранителя.
Фестиваль песни Винья-дель-Мар проводится ежегодно в течение 50 лет и является самым значимым музыкальным мероприятием в Латинской Америке. В фестивале каждый год принимают участие такие популярные артисты, как Том Джонс, Рики Мартин, Шакира и другие.
Радио Biobiochile сообщило, что во время своего выступления на фестивале известный пуэртоамериканский певец Рики Мартин выразил свою поддержку участникам протестов в Чили.
Массовые протесты в Чили начались в прошлом году после повышения цены на проезд в метро. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года.
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