В Чили протестующие разгромили отель с гостями музыкального фестиваля

Разгром отеля O’Higgin во время акции протеста против правительства Чили в Винья-дель-Мар, Чили

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Протестующие в чилийском курортном городе Винья-дель-Мар разгромили фешенебельный отель, в котором поселились гости и участники международного музыкального фестиваля, сообщает газет Протестующие в чилийском курортном городе Винья-дель-Мар разгромили фешенебельный отель, в котором поселились гости и участники международного музыкального фестиваля, сообщает газет Tercera

Манифестации начались в воскресенье вечером незадолго до церемонии открытия крупнейшего в Латинской Америке музыкального смотра. Протестующие забрасывали камнями полицейских, а затем подожгли несколько машин вблизи одного из символов города – отеля O’Higgins. Фасад отеля оказался разрушен, постояльцев пришлось эвакуировать. Стражам порядка удалось оттеснить вандалов с помощью слезоточивого газа и водометов.

По данным портала 24 Horas, в ходе столкновений пострадали 23 правоохранителя.

Фестиваль песни Винья-дель-Мар проводится ежегодно в течение 50 лет и является самым значимым музыкальным мероприятием в Латинской Америке. В фестивале каждый год принимают участие такие популярные артисты, как Том Джонс, Рики Мартин, Шакира и другие.

Радио Biobiochile сообщило, что во время своего выступления на фестивале известный пуэртоамериканский певец Рики Мартин выразил свою поддержку участникам протестов в Чили.