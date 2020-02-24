В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

БАГДАД, 24 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о первом случае заболевания коронавирусом в стране, инфекцию обнаружили у гражданина Ирана , говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.

"Результаты медицинского обследования студента одного из религиозных учебных заведений, имеющего иранское гражданство и прибывшего в Ирак до решения кризисного штаба правительства (по борьбе с коронавирусом) о закрытии границы с Ираном, выявили наличие у него коронавируса", - говорится в сообщении.

Департамент здравоохранения провинции Наджаф в пресс-релизе заявил, что случай зарегистрирован в данной провинции на юго-западе страны, где находится один из центров паломничества к святым местам мусульман-шиитов.

В воскресенье Ирак продлил на 15 дней введенный ранее запрет на въезд иранских граждан в страну в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Необходимость введения таких мер минздрав Ирака обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 64, из них 12 – с летальным исходом, сообщил в субботу журналистам представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.