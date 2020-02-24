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В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Ираке выявили первый случай заражения коронавирусом

13:50 24.02.2020 (обновлено: 14:18 24.02.2020)
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
БАГДАД, 24 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о первом случае заболевания коронавирусом в стране, инфекцию обнаружили у гражданина Ирана, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
"Результаты медицинского обследования студента одного из религиозных учебных заведений, имеющего иранское гражданство и прибывшего в Ирак до решения кризисного штаба правительства (по борьбе с коронавирусом) о закрытии границы с Ираном, выявили наличие у него коронавируса", - говорится в сообщении.
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Департамент здравоохранения провинции Наджаф в пресс-релизе заявил, что случай зарегистрирован в данной провинции на юго-западе страны, где находится один из центров паломничества к святым местам мусульман-шиитов.
В воскресенье Ирак продлил на 15 дней введенный ранее запрет на въезд иранских граждан в страну в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Необходимость введения таких мер минздрав Ирака обосновал "интенсивным пассажирским потоком между двумя странами, который в сезон религиозного паломничества достигает нескольких миллионов человек, и сложностями при обеспечении профилактических мер, предполагающих процедуры досмотра пассажиров и содержания их в карантине".
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Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 64, из них 12 – с летальным исходом, сообщил в субботу журналистам представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
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030401
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