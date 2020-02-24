В Иране уточнили данные о заразившихся и умерших от коронавируса

"В одном из сообщений я ошибся с общим количеством случаев. С учетом 18 (новых) случаев и 43, которые были на вчерашний день, в общей сложности к данному моменту был идентифицирован 61 случай заражений COVID-19", - сообщил он телеканалу IRIB TV1.