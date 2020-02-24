В Иране уточнили данные о заразившихся и умерших от коронавируса

ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране составляет 61, из них 12 – с летальным исходом, сообщил представитель минздрава Киануш Джаханпур, исправив прежние данные о 64 случаях заражения.
"В одном из сообщений я ошибся с общим количеством случаев. С учетом 18 (новых) случаев и 43, которые были на вчерашний день, в общей сложности к данному моменту был идентифицирован 61 случай заражений COVID-19", - сообщил он телеканалу IRIB TV1.
В то же время чиновник повторно подтвердил увеличение числа жертв до 12.
Прежде он указал на 64 случая заражения вирусом, сообщив, что общее состояние заболевших имеет позитивную тенденцию и улучшается.
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