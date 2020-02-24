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ВС не освободил предлагавшего меньше питаться депутата от долгов
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РИА Новости

ВС не освободил предлагавшего меньше питаться депутата от долгов

13:42 24.02.2020
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© Фото : Законодательное Собрание Свердловской областиДепутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области
Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые не освободили от долгов по завершении процедуры банкротства екатеринбургского депутата Илью Гаффнера, который в 2015 году прославился скандальным заявлением, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис.
Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Гаффнера, просившего передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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"Изложенные в жалобе доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку", - говорится в определении.
Арбитражный суд в мае 2019 года завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.
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Суды приняли во внимание недобросовестное поведение должника, выразившееся в непредставлении полных пояснений о наличии активов, порядке расходования заемных денежных средств в крупном размере, оснований пользования элитным недвижимым имуществом. Суды также отметили, что Гаффнер получал зарплату после возбуждения дела о банкротстве черед кассу работодателя в обход процедуры банкротства.
Ранее в окружном суде отменить определение о завершении банкротства Гаффнера просил также его основной кредитор – Россельхозбанк, которому экс-депутат должен около 160 миллионов рублей. Банк просил продолжать банкротство и поиск имущества. По мнению банка, не изучены вопросы о наличии у должника имущества за рубежом и об элитной недвижимости в Екатеринбурге.
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За время процедуры банкротства в реестр требований Гаффнера были включены требования РСХБ и Сбербанка на 169 миллионов рублей. Финансовый управляющий выявил имущество Гаффнера: два охотничьих ружья на 140 тысяч рублей (реализованы за 73 тысячи) и доли в уставном капитале юрлиц на 203,3 тысячи рублей. Должником были внесены денежные средства в сумме еще 441,3 тысячи рублей. Поступивших в конкурсную массу денег хватило только на вознаграждение управляющего должника, оплату обязательных публикаций, почтовые отправления и судебные расходы, говорилось в определении.
Гаффнер стал широко известен в январе 2015 года, когда участвовал в проекте "Народный контроль" партии "Единая Россия". Жители жаловались депутату на резкий рост цен на продукты первой необходимости. Гаффнер заявил, что если россиянам не хватает денег, надо просто задуматься о собственном здоровье и, например, поменьше питаться.
Побольше учиться
28 сентября 2016, 15:54
Побольше учитьсяДиплом депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера, который прославился, дав совет избирателям "поменьше питаться", признан недействительным, сообщает прокуратура Свердловской области.
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Илья ГаффнерЕкатеринбургПроисшествия
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