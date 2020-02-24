ВС не освободил предлагавшего меньше питаться депутата от долгов

Как следует из опубликованного определения суда, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Гаффнера, просившего передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Изложенные в жалобе доводы, которые сводятся к установлению иных обстоятельств по спору, не подтверждают существенных нарушений судами норм права, рассматривались ими и получили соответствующую оценку", - говорится в определении.

Арбитражный суд в мае 2019 года завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Суды приняли во внимание недобросовестное поведение должника, выразившееся в непредставлении полных пояснений о наличии активов, порядке расходования заемных денежных средств в крупном размере, оснований пользования элитным недвижимым имуществом. Суды также отметили, что Гаффнер получал зарплату после возбуждения дела о банкротстве черед кассу работодателя в обход процедуры банкротства.

Ранее в окружном суде отменить определение о завершении банкротства Гаффнера просил также его основной кредитор – Россельхозбанк, которому экс-депутат должен около 160 миллионов рублей. Банк просил продолжать банкротство и поиск имущества. По мнению банка, не изучены вопросы о наличии у должника имущества за рубежом и об элитной недвижимости в Екатеринбурге.

За время процедуры банкротства в реестр требований Гаффнера были включены требования РСХБ и Сбербанка на 169 миллионов рублей. Финансовый управляющий выявил имущество Гаффнера: два охотничьих ружья на 140 тысяч рублей (реализованы за 73 тысячи) и доли в уставном капитале юрлиц на 203,3 тысячи рублей. Должником были внесены денежные средства в сумме еще 441,3 тысячи рублей. Поступивших в конкурсную массу денег хватило только на вознаграждение управляющего должника, оплату обязательных публикаций, почтовые отправления и судебные расходы, говорилось в определении.