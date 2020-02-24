Израильские военные засекли пуск шести ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - РИА Новости. Израильские военные сообщили, что из палестинского анклава в Газе по израильской территории в понедельник было выпущено шесть ракет, пять из них удалось перехватить.
"Из сектора Газы был зафиксирован пуск шести ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила пять из них", - говорится в сообщении израильской армии.
Ранее сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и ряде приграничных районов на юге Израиля. Служба Тыла израильской армии приняла решение об отмене школьных занятий на юге страны в понедельник из-за обстрелов из Газы. Прекращено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Беэр Шевой, закрыты дороги в граничащих с Газой районах.
В воскресенье южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из палестинской Газы. Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах звучали в приграничных к Газе населенных пунктах, в том числе в городах Ашкелоне и Сдероте. По израильской территории было выпущено более 20 ракет. Израильтяне в ответ нанесли удары по десяткам целей одной из группировок в Газе и на территории Сирии.
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