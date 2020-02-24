Израильские военные засекли пуск шести ракет из сектора Газа

"Из сектора Газы был зафиксирован пуск шести ракет. Система ПРО "Железный купол" перехватила пять из них", - говорится в сообщении израильской армии.

В воскресенье южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из палестинской Газы. Сирены оповещения о возможных ракетных обстрелах звучали в приграничных к Газе населенных пунктах, в том числе в городах Ашкелоне и Сдероте. По израильской территории было выпущено более 20 ракет. Израильтяне в ответ нанесли удары по десяткам целей одной из группировок в Газе и на территории Сирии.