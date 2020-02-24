В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе

"Сказали о 50(погибших), вы нам официально в письме назовите имена. Заявлялось о 50, но я скажу прямо, что если число погибших в Куме из-за этой болезни составляет половину или четверть этого, я подам в отставку", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.