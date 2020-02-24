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В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе
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РИА Новости

В Иране опровергли данные о 50 погибших от коронавируса в одном городе

13:36 24.02.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Данные о 50 погибших от коронавируса в городе Кум, с которого началось распространение вируса, неверны, заявил замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
Харирчи ранее сообщил, что Число случаев заражения коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек.
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"Сказали о 50(погибших), вы нам официально в письме назовите имена. Заявлялось о 50, но я скажу прямо, что если число погибших в Куме из-за этой болезни составляет половину или четверть этого, я подам в отставку", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной иранским телевидением.
Ранее, как сообщило агентство ISNA, депутат от Кума Ахмад Амирабади заявил, что слова министра здравоохранения не соответствуют действительности. По его словам, "коронавирус был обнаружен в Куме три недели назад", в то же время власти информировали общественность о первых двух случаях лишь 19 февраля.
Парламентарий указал, что ситуация в городе "критичнее того, что говорят".
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8 февраля, 14:35
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Распространение коронавируса в Иране началось, по официальным данным, именно с Кума, священного для шиитов города, куда они совершают паломничество, где к данному моменту зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.
В то же время, по данным агентства ILNA, депутат указал на 50 жертв вируса в городе.
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Распространение нового коронавирусаИранВ мире
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