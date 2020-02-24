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КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы
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РИА Новости

КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

13:32 24.02.2020 (обновлено: 17:13 24.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенный у восстановленного пешеходного моста через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"
Военный у восстановленного пешеходного моста через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы — с 08:00 до 19:30 мск, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Ранее контрольно-пропускные пункты в Донбассе работали в зимнем режиме — с 09:00 до 18.00 мск.
Украинские военнослужащие
22 февраля, 14:25
В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.
В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1403106
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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