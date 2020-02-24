КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Военный у восстановленного пешеходного моста через реку Северный Донец у КПП "Станица Луганская"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы — с 08:00 до 19:30 мск, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ранее контрольно-пропускные пункты в Донбассе работали в зимнем режиме — с 09:00 до 18.00 мск.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.