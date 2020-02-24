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В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к скорой
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РИА Новости

В Пермском крае накажут фельдшеров, которые волокли пациента к скорой

13:29 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 24 фев – РИА Новости. Виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края, комментируя видео в социальной сети, в котором фельдшеры волокут пациента к машине скорой помощи по асфальту.
В группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте" размещен видеоролик, где видно, что несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента в машину скорой помощи по земле. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный".
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РИА Новости в минздраве Пермского края сказали, что проверят данную информацию.
"Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить: медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все", - прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.
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