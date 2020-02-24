На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошел около 12.30 (10.30 мск) в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме в Новом Уренгое. На момент прибытия спасателей площадь, охваченная огнем, составляла 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

"В ходе разведки и тушения пожарными была обнаружена женщина, которую передали в карету скорой помощи, но спасти ее не удалось. От полученных травм женщина скончалась. Спустя некоторое время пожарными был обнаружен мужчина без признаков жизни", - отметили в МЧС.

По данным спасателей, остальные жильцы самостоятельно покинули дом до приезда пожарных. Спустя примерно два часа после начала ликвидации огня была объявлена локализация на площади 400 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пожар и не допустить его распространения на рядом стоящий жилой дом. Причины случившегося выясняют дознаватели МЧС, добавили в ведомстве.