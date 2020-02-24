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На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме
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РИА Новости

На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме

13:25 24.02.2020 (обновлено: 13:36 24.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округуПожар в жилом доме в Новом Уренгое
Пожар в жилом доме в Новом Уренгое
© Фото : ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает в понедельник региональное управление МЧС.
Пожар произошел около 12.30 (10.30 мск) в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме в Новом Уренгое. На момент прибытия спасателей площадь, охваченная огнем, составляла 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.
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"В ходе разведки и тушения пожарными была обнаружена женщина, которую передали в карету скорой помощи, но спасти ее не удалось. От полученных травм женщина скончалась. Спустя некоторое время пожарными был обнаружен мужчина без признаков жизни", - отметили в МЧС.
По данным спасателей, остальные жильцы самостоятельно покинули дом до приезда пожарных. Спустя примерно два часа после начала ликвидации огня была объявлена локализация на площади 400 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пожар и не допустить его распространения на рядом стоящий жилой дом. Причины случившегося выясняют дознаватели МЧС, добавили в ведомстве.
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ЯмалПроисшествия
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