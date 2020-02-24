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Жители Южной Кореи призвали запретить въезд из всех районов Китая
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РИА Новости

Жители Южной Кореи призвали запретить въезд из всех районов Китая

13:23 24.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за запрет на въезд в страну из всех районов КНР из-за коронавируса за день набрала более 760 тысяч подписей.
Петиция была загружена на сайт президентской администрации в воскресенье и призывает правительство ввести запрет на въезд для иностранцев из всех районов Китая, а не только провинции Хубэй. Ее автор указал на то, что коронавирус в стране продолжает быстро распространяться, и что "даже Северная Корея запретила въезд китайским гражданам".
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По закону, при количестве подписей более 200 тысяч президентская администрация обязана предоставить ответ по проблемному вопросу.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня. Заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип заявил, что правительство пока не планирует вводить дополнительные запреты на въезд в страну для иностранных граждан, помимо уже имеющегося ограничения для тех, кто посетил китайскую провинцию Хубэй.
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В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса
Еще одна петиция за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту зараженных коронавирусом, за два дня набрала уже более 550 тысяч подписей.
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло уже 833 человек. Скончались семь пациентов, выздоровели 22 пациента, анализы 11 631 человека еще в работе. Двое больных находятся в критическом состоянии, еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких. Пять из числа погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
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На город Тэгу приходится большинство от общего числа зараженных в стране – 483 случая. Южнокорейские авиакомпании начали временно отменять рейсы в город и из него. Именно в Тэгу 61-летняя южнокореянка, у которой позже подтвердили заражение, в свое время отказалась пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди тысячи прихожан. Всего с этой сектой связывают уже более 450 случаев заражения коронавирусом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
160100
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Южная КореяКитайВ мире
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