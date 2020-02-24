В Новой Москве произошла утечка нефтепродуктов

"В поселке Красные горки на улице Заречная произошла утечка нефтепродуктов на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь разлива составила 40 квадратных метров. Место ЧП огорожено и обваловано грунтом. Разлив нефтепродуктов за пределы станции не вышел. На место ЧП направлена аварийная бригада "Транснефти" для устранения последствий инцидента.