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В Новой Москве произошла утечка нефтепродуктов
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РИА Новости

В Новой Москве произошла утечка нефтепродуктов

13:18 24.02.2020 (обновлено: 20:53 24.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Утечка нефтепродуктов на площади порядка 40 квадратных метров произошла на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга" в Новой Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В поселке Красные горки на улице Заречная произошла утечка нефтепродуктов на территории станции АО "Транснефть-Верхняя Волга", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь разлива составила 40 квадратных метров. Место ЧП огорожено и обваловано грунтом. Разлив нефтепродуктов за пределы станции не вышел. На место ЧП направлена аварийная бригада "Транснефти" для устранения последствий инцидента.
В последующем "Транснефть" сообщила о ликвидации выхода нефтепродуктов.
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Новая МоскваТранснефтьПроисшествия
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