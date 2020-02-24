Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил , что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане , выдумкой.

Петра Порошенко он гарантировал безопасность грузинского генерала, если тот приедет в Киев. В эфире телеканала ZIK он рассказал, что, начиная с 2014 года, часто общался с журналистами по теме Майдана. По его словам, тогда на него вышел Звиад Кушиташвили, который руководил диаспорой Грузии . От лицаон гарантировал безопасность грузинского генерала, если тот приедет в Киев.

При этом, как отметил экс-командир подразделения, он должен был сказать, что вся история с грузинскими снайперами была придумана Кремлем.

"И мне обещали хорошую, красивую жизнь", — добавил он.

По словам Цителашвили, он готов вместе со своими экспертами сотрудничать по расследованию событий на Майдане, если президент Украины Владимир Зеленский захочет этого.

Расстрел "небесной сотни"

В конце ноября 2013 года, после заявления украинского правительства об отказе подписать соглашение об ассоциации с ЕС, сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости). Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.

После госпереворота ответственность за смерть людей Киев возложил на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое затем распустили. Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Бывший украинский лидер утверждал, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. Официальное расследование зашло в тупик.

Как сообщали бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.