Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

31 декабря 2019, 12:35Экс-бойцы "Беркута" рассказали, кто виновен в гибели людей на Майдане
В эфире телеканала ZIK он рассказал, что, начиная с 2014 года, часто общался с журналистами по теме Майдана. По его словам, тогда на него вышел Звиад Кушиташвили, который руководил диаспорой Грузии. От лица Петра Порошенко он гарантировал безопасность грузинского генерала, если тот приедет в Киев.
При этом, как отметил экс-командир подразделения, он должен был сказать, что вся история с грузинскими снайперами была придумана Кремлем.
"И мне обещали хорошую, красивую жизнь", — добавил он.
По словам Цителашвили, он готов вместе со своими экспертами сотрудничать по расследованию событий на Майдане, если президент Украины Владимир Зеленский захочет этого.
14 февраля 2018, 03:00"Стрелять по всем на Майдане". Грузинские снайперы рассказали о заказчиках
Расстрел "небесной сотни"
В конце ноября 2013 года, после заявления украинского правительства об отказе подписать соглашение об ассоциации с ЕС, сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости). Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.
После госпереворота ответственность за смерть людей Киев возложил на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое затем распустили. Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Бывший украинский лидер утверждал, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. Официальное расследование зашло в тупик.
19 февраля 2018, 18:35Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь
Как сообщали бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.
Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
21 ноября 2019, 08:00"Украина украла "русский мир". Как начинались и чем закончились Майданы