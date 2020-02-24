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Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
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РИА Новости

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

13:26 24.02.2020 (обновлено: 17:07 24.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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В эфире телеканала ZIK он рассказал, что, начиная с 2014 года, часто общался с журналистами по теме Майдана. По его словам, тогда на него вышел Звиад Кушиташвили, который руководил диаспорой Грузии. От лица Петра Порошенко он гарантировал безопасность грузинского генерала, если тот приедет в Киев.
При этом, как отметил экс-командир подразделения, он должен был сказать, что вся история с грузинскими снайперами была придумана Кремлем.

"И мне обещали хорошую, красивую жизнь", — добавил он.

По словам Цителашвили, он готов вместе со своими экспертами сотрудничать по расследованию событий на Майдане, если президент Украины Владимир Зеленский захочет этого.
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Расстрел "небесной сотни"

В конце ноября 2013 года, после заявления украинского правительства об отказе подписать соглашение об ассоциации с ЕС, сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости). Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.
После госпереворота ответственность за смерть людей Киев возложил на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которое затем распустили. Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Бывший украинский лидер утверждал, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. Официальное расследование зашло в тупик.
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Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь
Как сообщали бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили, оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от главы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.
Генерал Тристан Цителашвили неоднократно заявлял, что снайперами, стрелявшими в людей на Майдане, были бывшие сотрудники силовых структур экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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"Украина украла "русский мир". Как начинались и чем закончились Майданы
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Столкновения на МайданеВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичМихаил СаакашвилиГрузияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они - убийцы. Их должны судить
24 февраля, 14:54
Пророк Отечества
164210991
....что украинские власти пытались убедить его сделать назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.- только мне эта фраза показалась неправильной, или так перевели с грузинского на мову, а потом на русский???
24 февраля, 13:37
Полковник Васин
83142107
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