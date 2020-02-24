Прилетающих в Доху из Ирана и Кореи просят изолироваться на две недели

В воскресенье минздрав Катара сообщил, что в эмирате пока не выявлены случаи заболевания новым коронавирусом.

"Согласно мировым и местным рекомендациям, все прибывающие из Ирана и Южной Кореи пассажиры, чьим конечным пунктом путешествия является Доха, если у них не будут обнаружены признаки заболевания коронавирусом, получат просьбу оставаться в изоляции дома или в медицинском учреждении в течение 14 дней", - отмечается в сообщении авиакомпании на официальном сайте.

Пассажиры с признаками респираторных заболеваний из этих стран будут направляться в медицинский центр при госбольнице имени Хамада в Дохе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.