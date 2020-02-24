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Прилетающих в Доху из Ирана и Кореи просят изолироваться на две недели
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РИА Новости

Прилетающих в Доху из Ирана и Кореи просят изолироваться на две недели

13:13 24.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пассажиры в Международном аэропорту Хамад в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways рекомендует пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели, чтобы избежать распространения нового типа коронавируса, который после Ирана появился в ряде стран Персидского залива, в том числе Бахрейне и Кувейте.
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"Согласно мировым и местным рекомендациям, все прибывающие из Ирана и Южной Кореи пассажиры, чьим конечным пунктом путешествия является Доха, если у них не будут обнаружены признаки заболевания коронавирусом, получат просьбу оставаться в изоляции дома или в медицинском учреждении в течение 14 дней", - отмечается в сообщении авиакомпании на официальном сайте.
Пассажиры с признаками респираторных заболеваний из этих стран будут направляться в медицинский центр при госбольнице имени Хамада в Дохе.
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