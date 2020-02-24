Прилетающих в Доху из Ирана и Кореи просят изолироваться на две недели

ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Катарская авиакомпания Qatar Airways рекомендует пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели, чтобы избежать распространения нового типа коронавируса, который после Ирана появился в ряде стран Персидского залива, в том числе Бахрейне и Кувейте.
В воскресенье минздрав Катара сообщил, что в эмирате пока не выявлены случаи заболевания новым коронавирусом.
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"Согласно мировым и местным рекомендациям, все прибывающие из Ирана и Южной Кореи пассажиры, чьим конечным пунктом путешествия является Доха, если у них не будут обнаружены признаки заболевания коронавирусом, получат просьбу оставаться в изоляции дома или в медицинском учреждении в течение 14 дней", - отмечается в сообщении авиакомпании на официальном сайте.
Пассажиры с признаками респираторных заболеваний из этих стран будут направляться в медицинский центр при госбольнице имени Хамада в Дохе.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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