В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

КАЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана.

"Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее", - сказал Гатауллин.

По его информации, поступившим для медицинского наблюдения созданы все условия для комфортного пребывания в инфекционной больнице. Также Гатауллин отметил, что под контролем находится и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с данной группой людей: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым.

Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормами, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.