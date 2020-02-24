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В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

13:10 24.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана.
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Вчера, 16:43
Число заразившихся коронавирусом на Diamond Princess выросло до 691
"Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведётся ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех хорошее", - сказал Гатауллин.
По его информации, поступившим для медицинского наблюдения созданы все условия для комфортного пребывания в инфекционной больнице. Также Гатауллин отметил, что под контролем находится и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с данной группой людей: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 14:40
Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии
Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормами, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Самолет МЧС в Казани
Вчера, 13:14
Появилось видео прибытия в Казань россиян с судна Diamond Princess
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1900000
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияРоссияКазаньОбщество
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