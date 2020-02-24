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В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза
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РИА Новости

В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза

13:07 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Влияние коронавируса на экономику стран Евросоюза будет зависеть от длительности и масштабов вспышки заболевания, но приоритетом для Еврокомиссии остается здоровье населения, заявил на пресс-конференции в Брюсселе европейский комиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.
"Конечно, есть последствия для экономики, но все будет зависеть от продолжительности и масштаба этого явления ", - сказал он.
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Также еврокомиссар подчеркнул, что приоритетом для ЕК является здоровье населения европейских стран. "Для Европейской комиссии главное - это здоровье населения, это приоритет, который определяет наши действия", - сказал он.
Ранее Еврокомиссия заявила, что, согласно ее прогнозам, влияние коронавируса на глобальную экономику будет относительно ограниченным. Брюссель также сохранил свои прогнозы относительно роста для еврозоны на 2020-2021 годы на уровне 1,2%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
560000
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗЕврокомиссияЕвросоюзКитайВ мире
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