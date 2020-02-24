Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T16:15+0300
https://ria.ru/20200224/1565137500.html
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/18/1565137667_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_89a0a41e2e2c7718e031aadccd8dc53a.jpg
РИА Новости

Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне

12:58 24.02.2020 (обновлено: 16:15 24.02.2020)
542
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости, Мария Табак. Сторонники Джулиана Ассанжа собрались возле здания Королевского суда Вулича на востоке Лондона, примыкающего к тюрьме строгого режима Белмарш, в которой содержится основатель Wikileaks, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник здесь начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США, процесс может продлиться несколько лет.
© РИА Новости / Геннадий Мельник Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020
Некоторые сторонники основателя Wikileaks прибыли к зданию суда заранее и разбили палатки возле забора. Пикет собрался на подъезде к суду, участники держат в руках плакаты "Свободу Ассанжу", "Нет экстрадиции" и выкрикивают соответствующие лозунги. Среди сторонников Ассанжа немало иностранцев, в частности, французов. Многие надели маски с лицом Ассанжа, у других - маски движения Anonymous.
"Дело Ассанжа - это дело всех нас, речь идет о свободе слова, свободе журналистов. Обязательно послушайте аргументы защиты, эти не болтовня стороны США", - посоветовал один из активистов корреспонденту РИА Новости.
У здания суда собрались также десятки журналистов со всего мира.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
20 февраля, 22:41
"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа
Слушания начнутся в 10.00 (13.00) мск. Как ожидается, Ассанж будет доставлен в зал суда прямо из тюрьмы, соединенной со зданием суда. Данный этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.
Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
19 февраля, 23:28
Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
1100000
Обсудить 0
WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии
Следы ракет в небе над Израилем
На юге Израиля закрыли транспортное сообщение из-за обстрелов
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Американский адвокат заявил, что Ассанж ставил жизни людей под угрозу
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Ассанж появился в лондонском суде на слушаниях по экстрадиции в США
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ призвали Великобританию не экстрадировать Ассанжа в США
Вид на Бангкок
В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Автомобили полиции Чехии
В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
В Лондоне стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Флаги стран Евросоюза
В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза
Посольство России в Чехии
Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
Лента новостейМолния