Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости, Мария Табак. Сторонники Сторонники Джулиана Ассанжа собрались возле здания Королевского суда Вулича на востоке Лондона , примыкающего к тюрьме строгого режима Белмарш, в которой содержится основатель Wikileaks , передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник здесь начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США, процесс может продлиться несколько лет.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020 © РИА Новости / Геннадий Мельник Пикет в поддержку Джулиана Ассанжа возле посольства Великобритании в Греции. 24 февраля 2020

Некоторые сторонники основателя Wikileaks прибыли к зданию суда заранее и разбили палатки возле забора. Пикет собрался на подъезде к суду, участники держат в руках плакаты "Свободу Ассанжу", "Нет экстрадиции" и выкрикивают соответствующие лозунги. Среди сторонников Ассанжа немало иностранцев, в частности, французов. Многие надели маски с лицом Ассанжа, у других - маски движения Anonymous.

"Дело Ассанжа - это дело всех нас, речь идет о свободе слова, свободе журналистов. Обязательно послушайте аргументы защиты, эти не болтовня стороны США", - посоветовал один из активистов корреспонденту РИА Новости.

У здания суда собрались также десятки журналистов со всего мира.

Слушания начнутся в 10.00 (13.00) мск. Как ожидается, Ассанж будет доставлен в зал суда прямо из тюрьмы, соединенной со зданием суда. Данный этап слушаний продлится неделю, в течение которой стороны представят основные аргументы. В мае - начале июня пройдут еще три недели слушаний, в ходе которых стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу. Решение суда ожидается через какое-то время после этого, однако этим процесс вряд ли завершится: в зависимости от вердикта одна из сторон, как ожидается, подаст апелляцию, рассмотрение которой займет долгое время. Дело может дойти до Верховного суда, сообщила ранее сторона защиты. В общей сложности процесс займет несколько лет.

Параллельно защита основателя сайта WikiLeaks работает над тем, чтобы он получил политическое убежище во Франции.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.