2020-02-24T12:54+0300
2020-02-24T12:54+0300
https://ria.ru/20200224/1565137469.html
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
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РИА Новости
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РИА Новости
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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремели залпы артиллерийских орудий, а небо столицы озарили фейерверки. Основными площадками стали Парк Победы, ВДНХ и Лужнецкая набережная.
2020-02-24T12:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=31834466&type=mp4
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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремели залпы артиллерийских орудий, а небо столицы озарили фейерверки. Основными площадками стали Парк Победы, ВДНХ и Лужнецкая набережная.