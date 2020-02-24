В Москве зацвели подснежники

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Специалисты Специалисты Мосприроды обнаружили первые подснежники в долине реки Сетунь в Москве , сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства обнаружили на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники. Обычно в Москве подснежники появляются в конце марта — в апреле", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один из 20 видов подснежников: подснежник белоснежный. Попадаются и различные сортовые формы, которые высажены москвичами.

"Век у них очень короткий — всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена", — сообщает пресс-служба.