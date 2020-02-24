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В Москве зацвели подснежники
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РИА Новости

В Москве зацвели подснежники

12:51 24.02.2020 (обновлено: 16:42 24.02.2020)
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© Фото : МосприродаСпециалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники
Специалисты ГПБУ Мосприрода Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях Долина реки Сетунь первые подснежники
© Фото : Мосприрода
Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили первые подснежники в долине реки Сетунь в Москве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Специалисты ГПБУ "Мосприрода" Комплекса городского хозяйства обнаружили на природных территориях "Долина реки Сетунь" первые подснежники. Обычно в Москве подснежники появляются в конце марта — в апреле", — говорится в сообщении.
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Также отмечается, что на природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один из 20 видов подснежников: подснежник белоснежный. Попадаются и различные сортовые формы, которые высажены москвичами.
"Век у них очень короткий — всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена", — сообщает пресс-служба.
Подчеркивается, что практически все подснежники занесены в Красную книгу и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране. Жителей призывают беречь растения и не вытаптывать почву рядом с цветами.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМоскваОбщество
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