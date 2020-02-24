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В московском цирке опровергли данные о недопуске китайцев на спектакли
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РИА Новости

В московском цирке опровергли данные о недопуске китайцев на спектакли

12:49 24.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновКитайские туристы в Москве
Китайские туристы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Китайские туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Большой Московский цирк опроверг информацию о том, что не пускает на представления граждан Китая. В цирк пускают всех, у кого есть билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Ранее в Сети появились сообщения, что туристов из Китая якобы не пустили в один из московских цирков из-за запрета покидать гостиницу в связи с распространением коронавируса.
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"Это не наш цирк. У нас таких прецедентов не было. Мы пропускаем всех, у кого есть билеты. Если человек себя плохо чувствует, он просто сам не придет на спектакль", - рассказали в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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КультураРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоБольшой Московский Государственный циркМоскваКитай
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