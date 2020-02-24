В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Около одной тысячи человек эвакуировано в понедельник из жилых домов и учреждений в городе Куржиме на востоке Чехии в связи с обнаружением здесь авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.
"Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружил вечером в воскресенье в лесу на окраине города Куржима мужчина, занимающийся сбором металлолома. В течение ночи место находки охранялось полицией. Сегодня утром вызванный пиротехник проводит обследование находки, чтобы принять решение, что с нею делать", - сказал Малашек.
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"Произведена эвакуация жителей соседних домов, сотрудников учреждений, временно закрыты расположенные в этом районе средняя школа и техучилище", - отметил он.