В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

"Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружил вечером в воскресенье в лесу на окраине города Куржима мужчина, занимающийся сбором металлолома. В течение ночи место находки охранялось полицией. Сегодня утром вызванный пиротехник проводит обследование находки, чтобы принять решение, что с нею делать", - сказал Малашек.