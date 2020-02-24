Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T12:47+0300
https://ria.ru/20200224/1565137367.html
В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:683:2000:1808_1036x0_80_0_0_030a9a889d912c2148ee3a8e1a2e4e00.jpg
РИА Новости

В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

12:47 24.02.2020
447
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Около одной тысячи человек эвакуировано в понедельник из жилых домов и учреждений в городе Куржиме на востоке Чехии в связи с обнаружением здесь авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщил журналистам представитель полиции Богумил Малашек.
"Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружил вечером в воскресенье в лесу на окраине города Куржима мужчина, занимающийся сбором металлолома. В течение ночи место находки охранялось полицией. Сегодня утром вызванный пиротехник проводит обследование находки, чтобы принять решение, что с нею делать", - сказал Малашек.
Операция по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны в Венеции
2 февраля, 21:12
В Венеции обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
"Произведена эвакуация жителей соседних домов, сотрудников учреждений, временно закрыты расположенные в этом районе средняя школа и техучилище", - отметил он.
300000
Обсудить 0
ЧехияВ мире
Рекомендуем
7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
В Красноярском крае два человека сорвались со скалы
Автомобиль скорой помощи в Египте
В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе
Пожар в жилом доме в Новом Уренгое
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины
Семь человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
В Красноярском крае пять человек пострадали при спуске с горы
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания Королевского суда
Сторонники Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии возбудили дело об убийстве местного жителя
Последствия землетрясения на востоке Турции
Число пострадавших в Иране при землетрясениях достигло 104 человек
Депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер
ВС не освободил предлагавшего меньше питаться депутата от долгов
Вид на Вену
В ЕК назвали дату заседания комиссии по иранской ядерной сделке
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
СМИ узнали причину отставки премьера Малайзии
Кадры из Фолькмарзене, где водитель протаранил толпу людей
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
Специалисты ГПБУ Мосприрода Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях Долина реки Сетунь первые подснежники
В Москве зацвели подснежники
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии уходит в отставку
Кадр из фильма 007: Спектр
"Можно слушать снова и снова": лучшие песни из фильмов о Джеймсе Бонде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
Лента новостейМолния