Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут

Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако 24 февраля, не дойдя до порта Сингапура, судно сменило пункт назначения на порт Коломбо.

По данным Marine Traffic, до столицы Шри-Ланки "Академик Черский" при текущей скорости может дойти ориентировочно 18 марта. На данный момент судно продолжает движение в сторону Сингапура.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" — это один из вариантов достройки " Северного потока — 2 ", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".