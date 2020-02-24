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Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут

12:34 24.02.2020 (обновлено: 14:41 24.02.2020)
129413
© Фото : Газпром флотКраново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© Фото : Газпром флот
Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", не дойдя до Сингапура, изменило пункт назначения на порт столицы Шри-Ланки Коломбо, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Трубоукладчик ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако 24 февраля, не дойдя до порта Сингапура, судно сменило пункт назначения на порт Коломбо.
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6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
По данным Marine Traffic, до столицы Шри-Ланки "Академик Черский" при текущей скорости может дойти ориентировочно 18 марта. На данный момент судно продолжает движение в сторону Сингапура.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что трубоукладчик "Академик Черский" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 46
Академик Черский (судно)СингапурСеверный поток — 2ГазпромКоломбоЭкономика
Популярные комментарии
Неожиданно выяснилось, что Черского могут арестовать в любом иностранном порту по запросу США.
24 февраля, 12:56
uo ou
3412511267
А что не пишут, каким санкциям с нашей стороны подверглась Швейцарская компания корабли которой сбежали с постройки трубопровода, али это форс можор??? Кстати, Швейцария не имеет выхода в море, но у неё ЕСТЬ корабли которые могут укладывать трубы, у нас больше всего морских границ, таких кораблей всего ТРИ, но наши корабли в этом не участвуют, ПОЧЕМУ???
24 февраля, 13:30
Полковник Васин
101523118
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