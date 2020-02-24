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В Красноярском крае два человека сорвались со скалы
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РИА Новости

В Красноярском крае два человека сорвались со скалы

12:32 24.02.2020 (обновлено: 17:09 24.02.2020)
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© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому Краю7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому Краю
КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Два человека упали со скалы под Красноярском, один из них погиб, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По его данным, инцидент произошел днем в семи километрах от поселка Дачный под Красноярском.
Семь человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
Вчера, 16:25
В Красноярском крае двух человек госпитализировали после спуска с горы
"Сегодня в 14.10 (10.10 мск) в КГКУ "Спасатель" поступило сообщение о падении двух человек со скалы Голубка. По предварительной информации, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.
На данный момент пострадавшую в тяжелом состоянии спустили с горы и передали медикам. По информации МЧС, ее состояние очень тяжелое.
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому Краю7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому Краю
7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020
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Красноярский крайПроисшествия
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