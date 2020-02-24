В Красноярском крае два человека сорвались со скалы

7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020

© Фото : ГУМЧС России по Красноярскому Краю 7 человек получили травмы во время прогулки к Манской петле в Красноярском крае. 24 февраля 2020

КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Два человека упали со скалы под Два человека упали со скалы под Красноярском , один из них погиб, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

По его данным, инцидент произошел днем в семи километрах от поселка Дачный под Красноярском.

"Сегодня в 14.10 (10.10 мск) в КГКУ "Спасатель" поступило сообщение о падении двух человек со скалы Голубка. По предварительной информации, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшую в тяжелом состоянии спустили с горы и передали медикам. По информации МЧС, ее состояние очень тяжелое.