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ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом
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РИА Новости

ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом

12:27 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич. Он также добавил, что комитет по здравоохранению Еврокомиссии соберется в понедельник, чтобы обсудить текущую ситуацию.
"Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК", - сказал Ленарчич.
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Отвечая на вопрос, не собираются ли европейские власти ограничить передвижение в зоне Шенгена в связи с коронавирусом, он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о прекращении передвижений.
"На настоящий момент нет рекомендации ВОЗ об ограничении передвижений, в том числе, по железным дорогам, в связи с коронавирусом", - сказал член ЕК.
Он добавил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трех принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь странам-членам ЕС, но не стоит паниковать, не поддаваться дезинформации, надо координировать усилия, в реальном времени обмениваться информацией, только таким образом мы сможем справиться с ситуацией", - подчеркнул комиссар.
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Распространение нового коронавирусаБрюссельВОЗЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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