ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич. Он также добавил, что комитет по здравоохранению Еврокомиссии соберется в понедельник, чтобы обсудить текущую ситуацию.

"Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК", - сказал Ленарчич.

Отвечая на вопрос, не собираются ли европейские власти ограничить передвижение в зоне Шенгена в связи с коронавирусом, он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не давала рекомендаций о прекращении передвижений.

"На настоящий момент нет рекомендации ВОЗ об ограничении передвижений, в том числе, по железным дорогам, в связи с коронавирусом", - сказал член ЕК.