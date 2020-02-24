В доме, где живет спикер парламента Грузии, нашли оружие

ТБИЛИСИ, 24 фев – РИА Новости. Оружие нашли на лестничной клетке в доме, где проживает спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, полиция оцепила корпус, сообщили в пресс-службе МВД.
"Между первым и вторым этажами найдено, предположительно, огнестрельное оружие. Оружие было обнаружено сотрудником службы государственной безопасности, после чего последовало незамедлительные реагирование со стороны правоохранительных органов",- сказали в пресс-службе журналистам.
В МВД добавили, что следствие начато по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
При этом в пресс-службе парламента опровергли информацию о попытке ограбления квартиры спикера законодательного органа.
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