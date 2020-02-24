В доме, где живет спикер парламента Грузии, нашли оружие

"Между первым и вторым этажами найдено, предположительно, огнестрельное оружие. Оружие было обнаружено сотрудником службы государственной безопасности, после чего последовало незамедлительные реагирование со стороны правоохранительных органов",- сказали в пресс-службе журналистам.