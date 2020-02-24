В Иране число зараженных коронавирусом может превысить 60 человек

ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Число случаев Число случаев заражения коронавирусом Иране может составлять около 60 человек, сообщил замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

"Примерное число человек, анализы которых оказались положительными, от 59 до 61 человека", - сказал он в ходе пресс-конференции правительства, показанной телевидением Ирана.

Он также добавил, что погибли 12 человек, власти уточнят данные позже.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.