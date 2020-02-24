В Иране число зараженных коронавирусом может превысить 60 человек

ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране может составлять около 60 человек, сообщил замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.
"Примерное число человек, анализы которых оказались положительными, от 59 до 61 человека", - сказал он в ходе пресс-конференции правительства, показанной телевидением Ирана.
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Он также добавил, что погибли 12 человек, власти уточнят данные позже.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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