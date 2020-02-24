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Европейские биржи упали на 3% на новостях по коронавирусу
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РИА Новости

Европейские биржи упали на 3% на новостях по коронавирусу

12:19 24.02.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoАвтомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
ПАРИЖ/МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Европейские биржи падают в понедельник на новостях о распространении коронавируса, в том числе в Европе; французский фондовый индекс CAC 40 и немецкий DAX теряют более 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.59 мск французский индекс CAC 40 снижался на 3,32% - до 5829,61 пункта, немецкий индекс DAX - на 3,35%, до 13125,05 пункта, британский FTSE 100 - на 2,75%, до 7200,6 пункта.
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют жилой комплекс в городском округе Тайюань, Китай
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По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
В частности, вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
463111
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Распространение нового коронавирусаКитайЕвропаЭкономика
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