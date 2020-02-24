Европейские биржи упали на 3% на новостях по коронавирусу

По состоянию на 11.59 мск французский индекс CAC 40 снижался на 3,32% - до 5829,61 пункта, немецкий индекс DAX - на 3,35%, до 13125,05 пункта, британский FTSE 100 - на 2,75%, до 7200,6 пункта.

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.