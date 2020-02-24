В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе

КАИР, 24 фев - РИА Новости. Десять человек погибли, пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Египте на трассе, ведущей в международный аэропорт Каира, сообщает в понедельник газета Akhbar El-Yom.
По информации дорожной полиции Каира, грузовая машина столкнулась с микроавтобусом, что привело к гибели 10 человек и ранению пятерых. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В качестве причины аварии полиция называет превышение скорости водителями.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в дорожных авариях в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек. Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта (CAPMAS), в 2018 году причиной более 76% ДТП в стране стал человеческий фактор.