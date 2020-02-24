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В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе
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РИА Новости

В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе

12:19 24.02.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи в Египте
Автомобиль скорой помощи в Египте
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи в Египте. Архивное фото
КАИР, 24 фев - РИА Новости. Десять человек погибли, пятеро пострадали в результате крупного ДТП в Египте на трассе, ведущей в международный аэропорт Каира, сообщает в понедельник газета Akhbar El-Yom.
По информации дорожной полиции Каира, грузовая машина столкнулась с микроавтобусом, что привело к гибели 10 человек и ранению пятерых. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В качестве причины аварии полиция называет превышение скорости водителями.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в дорожных авариях в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек. Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта (CAPMAS), в 2018 году причиной более 76% ДТП в стране стал человеческий фактор.
Машина службы скорой помощи в США
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