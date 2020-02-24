В Египте десять человек погибли в ДТП на трассе

По информации дорожной полиции Каира, грузовая машина столкнулась с микроавтобусом, что привело к гибели 10 человек и ранению пятерых. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в дорожных авариях в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек. Согласно подсчетам Центрального статистического бюро Египта (CAPMAS), в 2018 году причиной более 76% ДТП в стране стал человеческий фактор.