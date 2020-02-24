Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Страны, сталкиваясь перед общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе.
Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве считают, что в соцсетях существует множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения намеренным вбросом.
"Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество. Сталкиваясь с общим кризисом в области общественного здравоохранения, стороны должны объединиться и сотрудничать, это соответствует интересам всех сторон", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса