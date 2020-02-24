Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

"Мы обратили внимание на реакцию российской стороны. Я хотел бы подчеркнуть, что в данный момент перед лицом эпидемии нам нужно опираться на науку, разум и сотрудничество. Сталкиваясь с общим кризисом в области общественного здравоохранения, стороны должны объединиться и сотрудничать, это соответствует интересам всех сторон", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.