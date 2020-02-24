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ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

12:14 24.02.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники карнавала в Венеции в защитных масках
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участники карнавала в Венеции в защитных масках. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз дополнительно выделит более 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, заявил на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.
"Сегодня мы анонсируем мобилизацию более 230 миллионов евро для международной борьбы с коронавирусом… 114 миллионов пойдут ВОЗ, 15 миллионов - странам-партнерам и еще 100 миллионов - на исследования в поисках вакцины", - сказал еврокомиссар.
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Он добавил, что еще 3 миллиона евро пойдут на закупку средств личной защиты и вывоз граждан.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗЕврокомиссияЕвросоюзКитайВ мире
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