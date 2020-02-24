ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

"Сегодня мы анонсируем мобилизацию более 230 миллионов евро для международной борьбы с коронавирусом… 114 миллионов пойдут ВОЗ, 15 миллионов - странам-партнерам и еще 100 миллионов - на исследования в поисках вакцины", - сказал еврокомиссар.