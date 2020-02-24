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Туризм
2020-02-24T12:03+0300
https://ria.ru/20200224/1565136308.html
Сотни туристов застряли на Канарских островах из-за песчаной бури
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РИА Новости

Сотни туристов застряли на Канарских островах из-за песчаной бури

12:03 24.02.2020
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© REUTERS / Borja SuarezТуристы, ожидающие вылета с Канарских островов в связи с песчаной бурей
Туристы, ожидающие вылета с Канарских островов в связи с песчаной бурей
© REUTERS / Borja Suarez
Туристы, ожидающие вылета с Канарских островов в связи с песчаной бурей
ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Сотни граждан Финляндии ожидают вылета с Канарских островов, из-за прерванного авиасообщения в субботу авиарейсы с Финляндией задержаны, следует из данных компании управляющей аэропортами Финляндии Finavia.
В субботу испанский оператор аэропортов, компания Aena объявила о закрытии аэропортов "Гран-Канария", "Тенерифе Южный" и "Тенерифе Северный" ввиду песчаной бури из Африки.
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"Задержан прилет рейса от 23 февраля JTG982 с Гран-Канарии, вылет рейса в понедельник Norwegian D86521 на Тенерифе задержан с 19.15 мск до 23.50 мск, вылет рейса DK 1334 на Гран-Канарию задержан с 18.20 мск до ноля часов мск вторника, прилет рейсов с Тенерифе D86520, и с Гран-Канарии DK 1335 задержан без указания деталей, прилет рейса AY 1704 с Фуэртевентура задержан без указания деталей", - следует из расписания Finavia.
Канарские острова являются излюбленным местом отдыха жителей Финляндии, особенно зимой. В центральном регионе Финляндии в понедельник завершились зимние каникулы, и множество финских семей надеялись вернуться к началу учебной четверти домой.
Самолёты, находившиеся во время песчаной бури в аэропортах островов нуждаются в технической проверке.
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"Эти самолеты, кончено, стояли на улице в разгар песчаной бури. На фотографиях видно, что песок проникал везде", - заявил начальник пресс-службы авиакомпании Norwegian Андреас Юрнхольм в интервью финской государственной телерадиокомпании YLE.
По причинам безопасности в Norwegian решили провести технический осмотр самолетов перед рейсом, чтобы быть уверенными, что песчаная буря их не повредила.
Рейсы Finnair на Гран-Канарию делают промежуточную посадку в Лиссабоне, и уже оттуда вылетают на острова, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Испанская управляющая компания Aena уточняет, что песчаная буря затронула 822 рейса и не рекомендует прибывать в аэропорты Канарских остров без подтверждения от авиакомпании, что рейс состоится.
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ТуризмНовости - ТуризмКанарские островаФинляндияFinnairВ мире
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