Сотни туристов застряли на Канарских островах из-за песчаной бури

Туристы, ожидающие вылета с Канарских островов в связи с песчаной бурей

Туристы, ожидающие вылета с Канарских островов в связи с песчаной бурей

ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Сотни граждан Сотни граждан Финляндии ожидают вылета с Канарских островов , из-за прерванного авиасообщения в субботу авиарейсы с Финляндией задержаны, следует из данных компании управляющей аэропортами Финляндии Finavia.

В субботу испанский оператор аэропортов, компания Aena объявила о закрытии аэропортов "Гран-Канария", "Тенерифе Южный" и "Тенерифе Северный" ввиду песчаной бури из Африки.

"Задержан прилет рейса от 23 февраля JTG982 с Гран-Канарии, вылет рейса в понедельник Norwegian D86521 на Тенерифе задержан с 19.15 мск до 23.50 мск, вылет рейса DK 1334 на Гран-Канарию задержан с 18.20 мск до ноля часов мск вторника, прилет рейсов с Тенерифе D86520, и с Гран-Канарии DK 1335 задержан без указания деталей, прилет рейса AY 1704 с Фуэртевентура задержан без указания деталей", - следует из расписания Finavia.

Канарские острова являются излюбленным местом отдыха жителей Финляндии, особенно зимой. В центральном регионе Финляндии в понедельник завершились зимние каникулы, и множество финских семей надеялись вернуться к началу учебной четверти домой.

Самолёты, находившиеся во время песчаной бури в аэропортах островов нуждаются в технической проверке.

"Эти самолеты, кончено, стояли на улице в разгар песчаной бури. На фотографиях видно, что песок проникал везде", - заявил начальник пресс-службы авиакомпании Norwegian Андреас Юрнхольм в интервью финской государственной телерадиокомпании YLE.

По причинам безопасности в Norwegian решили провести технический осмотр самолетов перед рейсом, чтобы быть уверенными, что песчаная буря их не повредила.

Рейсы Finnair на Гран-Канарию делают промежуточную посадку в Лиссабоне, и уже оттуда вылетают на острова, сообщает газета Helsingin Sanomat.