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В Екатеринбурге суд арестовал главу фирмы в сфере кибербезопасности
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РИА Новости

В Екатеринбурге суд арестовал главу фирмы в сфере кибербезопасности

12:00 24.02.2020 (обновлено: 12:35 24.02.2020)
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© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RUАлександр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
© Фото : Дмитрий Антоненков/ 66.RU
Александр Литреев на заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга. 24 февраля 2020
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник арестовал на два месяца сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее адвокат Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем – незначительный, это две таблетки ЛСД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.
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"Заключен под стражу на два месяца по 22 апреля включительно", - сказала собеседница агентства.
Литреев является сооснователем и руководителем компании в сфере кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах "Красная кнопка".
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ЕкатеринбургПроисшествия
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