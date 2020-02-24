В Екатеринбурге суд арестовал главу фирмы в сфере кибербезопасности

Ранее адвокат Алексей Бушмаков сообщил РИА Новости, что Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. Адвокат отметил, что Литреев живет в Петербурге, размер наркотиков, обнаруженных при нем – незначительный, это две таблетки ЛСД. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.