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Во Франции сочли закрытие границы с Италией нецелесообразным
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РИА Новости

Во Франции сочли закрытие границы с Италией нецелесообразным

11:51 24.02.2020
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© Filippo Monteforte Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
© Filippo Monteforte
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госсекретарь Франции по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что нет необходимости в закрытии границы с Италией на фоне распространения там коронавируса.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
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"Закрытие границ не будет целесообразным, так как движение вируса иногда не ограничено административными границами", - ответил Джеббари на вопрос о необходимости закрытия границ с Италией в эфире телеканала BFM Business.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Распространение нового коронавирусаФранцияИталияВ мире
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