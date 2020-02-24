Во Франции сочли закрытие границы с Италией нецелесообразным

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Госсекретарь Франции по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил, что нет необходимости в закрытии границы с Италией на фоне распространения там коронавируса.
Вспышка коронавируса зафиксирована в северных регионах Италии, в основном в Ломбардии и соседней области Венето. Скончались три человека, общее число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150 человек. Власти Ломбардии, Венето, Пьемонта, Эмилии-Романьи и Фриули - Венеции-Джулии сообщили о закрытии школ и университетов. В Ломбардии и Венето принято решение о запрете всех публичных мероприятий, включая культурные и спортивные.
"Закрытие границ не будет целесообразным, так как движение вируса иногда не ограничено административными границами", - ответил Джеббари на вопрос о необходимости закрытия границ с Италией в эфире телеканала BFM Business.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса