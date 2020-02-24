Коронавирус не был создан искусственно, заявил китайский посол

"Я вам точно скажу, что это не искусственное", - сказал он на пресс-конференции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.

По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.