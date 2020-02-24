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Коронавирус не был создан искусственно, заявил китайский посол
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РИА Новости

Коронавирус не был создан искусственно, заявил китайский посол

11:51 24.02.2020
1949
© REUTERS / China DailyКитай
Китай
© REUTERS / China Daily
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коронавирус не был создан искусственно, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Я вам точно скажу, что это не искусственное", - сказал он на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
4631016
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Распространение нового коронавирусаЧжан ХаньхуэйХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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