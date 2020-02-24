Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T12:28+0300
https://ria.ru/20200224/1565135844.html
МВД захотело искать преступников через камеры по татуировкам и походке
https://cdn21.img.ria.ru/images/156161/22/1561612246_0:0:1820:1023_1036x0_80_0_0_ecacbbe8bcd0b80af24102a5885a16fd.jpg
РИА Новости

МВД захотело искать преступников через камеры по татуировкам и походке

11:42 24.02.2020 (обновлено: 12:28 24.02.2020)
4139
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКамеры
Камеры
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Камеры. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МВД разрабатывает систему для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения, рассказал РБК гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта, Данила Николаев. Согласно планам, искусственный интеллект будет узнавать человека по голосу, лицу, радужной оболочке глаза и татуировкам. Информацию о планах подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский.
Внедрить систему планируют до конца 2021 года. Ее разработают в рамках государственной программы "Безопасный город" в Москве. По словам Овчинского, тестирование станет одним из проектов "регуляторной песочницы" для развития искусственного интеллекта.
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
2 октября 2019, 13:58
ГИБДД дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер
Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ), как пояснил Николаев, будет взаимодействовать с другими ведомственными системами.
Так, например, с места преступления будут собирать следы, в том числе и слюну, волосы и отпечатки пальцев. Их сканируют в действующую систему, которая выдает перечень предположений, кому они могут принадлежать.
"Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам", — пояснил Николаев.
Источник издания рассказал, что на разработку проекта попросили несколько миллиардов рублей.
Также МВД, по словам Николаева, проявило интерес к распознаванию преступника по походке, однако это пока не входило в список характеристик для ФИСБУ. Источник РБК сообщил, что локально ведомство тестирует разные формы распознавания, в том числе и по походке.
Офис компании Ростелеком
24 сентября 2019, 02:34
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
641413447
Обсудить 11
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Специалисты ГПБУ Мосприрода Комплекса городского хозяйства нашли на природных территориях Долина реки Сетунь первые подснежники
В Москве зацвели подснежники
Сторонники оппозиции кидают камни на площади Независимости в Киеве
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук пошутил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Канализационный люк
Возле воинской части в Ленобласти нашли мумию, пишут СМИ
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Посетившие Китай эксперты ВОЗ не нашли значимых мутаций коронавируса
Кадры из Фолькмарзене, где водитель протаранил толпу людей
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
National Interest оценил достоинства "странного" российского патрона
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский участвует в пикете у посольства Эстонии в Москве
Глава Sputnik Эстония и Вышинский вышли на пикет к посольству в Москве
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Мария Снейс-Лаглер и Том Круз
В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
Президент Польши Анджей Дуда выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко призвал запретить татуировки
Город Ухань
Китайский посол рассказал о российских студентах, находящихся в Ухане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00В США скончалась математик, рассчитавшая полет на Луну 1969 года
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
Лента новостейМолния