МВД захотело искать преступников через камеры по татуировкам и походке

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МВД разрабатывает систему для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения, рассказал МВД разрабатывает систему для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер видеонаблюдения, рассказал РБК гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке проекта, Данила Николаев. Согласно планам, искусственный интеллект будет узнавать человека по голосу, лицу, радужной оболочке глаза и татуировкам. Информацию о планах подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский.

Внедрить систему планируют до конца 2021 года. Ее разработают в рамках государственной программы "Безопасный город" в Москве. По словам Овчинского, тестирование станет одним из проектов "регуляторной песочницы" для развития искусственного интеллекта.

Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ), как пояснил Николаев, будет взаимодействовать с другими ведомственными системами.

Так, например, с места преступления будут собирать следы, в том числе и слюну, волосы и отпечатки пальцев. Их сканируют в действующую систему, которая выдает перечень предположений, кому они могут принадлежать.

"Если в системе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, плюс имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам", — пояснил Николаев.

Источник издания рассказал, что на разработку проекта попросили несколько миллиардов рублей.