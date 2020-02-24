Китайский посол оценил мобилизацию страны для борьбы с COVID-19

"Чтобы дать указания, чтобы больше миллиарда людей остались дома - это очень непросто. И чтобы гарантировать всё необходимое для бытовой жизни, это очень непросто. Электричество, тепло, газ, водоснабжение, продукты питания, овощи, фрукты и другие необходимые (продукты). В общем, конечно, такой масштабной мобилизации, я думаю, в человеческой истории мы не видели", - сказал он на пресс-конференции.