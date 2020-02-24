В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса

Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР

Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

"В ходе заседания принято решение отложить открытие третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва", - говорится в сообщении, которое приводит Центральное телевидение Китая.

Вместе с тем на неизвестный срок перенесено и открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), которая обычно начинается 3 марта.

Отмечается, что о точном времени проведения сессий будет объявлено дополнительно.

Решение принято в ходе регулярной сессии ПК ВСНП, которая проходит раз в два месяца. Согласно Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии принимается именно ПК ВСНП.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.