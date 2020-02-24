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В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса

11:40 24.02.2020 (обновлено: 12:13 24.02.2020)
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© РИА Новости / Жанна МанукянПрохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
© РИА Новости / Жанна Манукян
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа Китая - принял решение о переносе ежегодной парламентской сессии из-за эпидемии коронавируса, говорится в распространенном по итогам заседания в понедельник документе.
Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.
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"В ходе заседания принято решение отложить открытие третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва", - говорится в сообщении, которое приводит Центральное телевидение Китая.
Вместе с тем на неизвестный срок перенесено и открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), которая обычно начинается 3 марта.
Отмечается, что о точном времени проведения сессий будет объявлено дополнительно.
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Решение принято в ходе регулярной сессии ПК ВСНП, которая проходит раз в два месяца. Согласно Конституции Китая и соответствующим законодательным актам, решение о переносе ежегодной сессии принимается именно ПК ВСНП.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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Всекитайское собрание народных представителейРаспространение нового коронавирусаКитайВ мире
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