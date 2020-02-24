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Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса
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РИА Новости

Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

11:38 24.02.2020
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© REUTERS / Heo RanЛюди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
© REUTERS / Heo Ran
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Национальное собрание Южной Кореи отменило пленарное заседание и закрыло здание на дезинфекцию, после того как стало известно, что там был пациент с коронавирусом, сообщил представитель Национального собрания Хан Мин Су.
"Сегодня с 18.00 (12.00 мск) будет проводиться дезинфекция… Чтобы она имела эффект, необходимо закрыть помещение хотя бы на 24 часа. 25 февраля здание Национального собрания и здание (с офисами) депутатов будут закрыты", - сообщил на пресс-конференции Хан Мин Су.
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Здания вновь откроют в 9.00 в среду. В связи с этим заседания парламента в понедельник и вторник были отменены.
Как сообщило агентство Рёнхап, в субботу коронавирус диагностировали у президента Корейской федерации ассоциаций учителей Ха Юн Су, который на прошлой неделе присутствовал на заседании парламента, он помещен в карантин. С ним контактировали несколько депутатов недавно созданного альянса нескольких консервативных партий - Объединенной партии будущего (UFP). Теперь их проверяют на наличие вируса. UFP и правящая Демократическая партия также отменили общее собрание своих депутатов.
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Министерство культуры и туризма РК также сообщило, что из-за опасности распространения коронавируса временно закроет государственные исторические и художественные музеи и библиотеки. Всего 24 учреждения с понедельника постепенно перестанут работать.
Всего коронавирусом в стране заразились 833 человека, анализы 11 631 человек в работе. Скончались семь пациентов, выписаны 18 человек, еще четверых планируется выписать в понедельник. Два пациента находятся в критическом состоянии, еще к 14 применяется искусственное вентилирование легких. Все скончавшиеся были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
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