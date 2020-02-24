Парламент Южной Кореи закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

СЕУЛ, 24 фев – РИА Новости. Национальное собрание Национальное собрание Южной Кореи отменило пленарное заседание и закрыло здание на дезинфекцию, после того как стало известно, что там был пациент с коронавирусом , сообщил представитель Национального собрания Хан Мин Су.

"Сегодня с 18.00 (12.00 мск) будет проводиться дезинфекция… Чтобы она имела эффект, необходимо закрыть помещение хотя бы на 24 часа. 25 февраля здание Национального собрания и здание (с офисами) депутатов будут закрыты", - сообщил на пресс-конференции Хан Мин Су.

Здания вновь откроют в 9.00 в среду. В связи с этим заседания парламента в понедельник и вторник были отменены.

Как сообщило агентство Рёнхап, в субботу коронавирус диагностировали у президента Корейской федерации ассоциаций учителей Ха Юн Су, который на прошлой неделе присутствовал на заседании парламента, он помещен в карантин. С ним контактировали несколько депутатов недавно созданного альянса нескольких консервативных партий - Объединенной партии будущего (UFP). Теперь их проверяют на наличие вируса. UFP и правящая Демократическая партия также отменили общее собрание своих депутатов.

Министерство культуры и туризма РК также сообщило, что из-за опасности распространения коронавируса временно закроет государственные исторические и художественные музеи и библиотеки. Всего 24 учреждения с понедельника постепенно перестанут работать.