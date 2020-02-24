Посол в России оценил влияние коронавируса на китайскую экономику

"После этой эпидемии обязательно от китайского правительства будут меры для стимулирования развития экономики. Я скажу честно, что кратковременное дурное влияние (на экономику) обязательно будет. Но долгосрочно эта эпидемия имеет динамику для улучшений развития нашей экономики, для оздоровления нашей экономики ", - сказал он на пресс-конференции.