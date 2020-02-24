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Посол в России оценил влияние коронавируса на китайскую экономику
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РИА Новости

Посол в России оценил влияние коронавируса на китайскую экономику

11:37 24.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коронавирус в долгосрочной перспективе может содействовать оздоровлению китайской экономики, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"После этой эпидемии обязательно от китайского правительства будут меры для стимулирования развития экономики. Я скажу честно, что кратковременное дурное влияние (на экономику) обязательно будет. Но долгосрочно эта эпидемия имеет динамику для улучшений развития нашей экономики, для оздоровления нашей экономики ", - сказал он на пресс-конференции.
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Как отметил посол, более чем на 85% госпредприятий КНР восстановлено производство, ранее ограниченное из-за коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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