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Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
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РИА Новости

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

11:33 24.02.2020 (обновлено: 13:41 24.02.2020)
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© REUTERS / China DailyПациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
© REUTERS / China Daily
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

"Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — Прим. ред.), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. <...> В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения", — заявил он на пресс-конференции.

По словам дипломата, китайские ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением коронавирусного заболевания.
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Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Обсудить 16
Распространение нового коронавирусаХубэйУханьВ мире
Популярные комментарии
Китайцы молодцы, в любом случае
24 февраля, 12:15
Александр Сергеевич
855005133
Деньги без товара и производств ничего не стоят, наша страна должна себя хотя бы кормить и одевать. Пора начинать что-то производить, вирус все равно не остановится, хорошо если другой генотип будет переносить бессимптомно. Все равно эпоха китайского производства под большим сомнением
24 февраля, 12:46
СЕСлава Е
76181125
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