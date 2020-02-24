Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — Прим. ред.), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. <...> В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения", — заявил он на пресс-конференции.
По словам дипломата, китайские ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок.
Чжан Ханьхуэй также отметил, что Пекин благодарен Москве за поддержку и готов вместе бороться с распространением коронавирусного заболевания.
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Коронавирусное заболевание 2019 года
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 24 февраля число зараженных в Китае превысило 79,3 тысячи человек, умерли 2527, выздоровели почти 25 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее запретило въезд китайским гражданам, закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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