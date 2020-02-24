Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

"Я сам предполагаю, что, кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — Прим. ред.), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок. <...> В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения", — заявил он на пресс-конференции.