В Иране число случаев заражения коронавирусом достигло 47 человек

ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, 12 человек скончались, сообщил представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси.

"По всей стране были положительными 47 случаев, к сожалению, 12 человек скончались", - сообщил Аббаси в эфире телеканала IRINN, говоря об итогах закрытого заседания парламента, в ходе которого глава минздрава Ирана Саид Намаки представил доклад по распространению вируса.

Он также сообщил, что поводов для беспокойства нет.

Кроме того, представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил новостному порталу YJC о выздоровлении трех человек.

В свою очередь, как сообщает агентство ISNA, депутат от Кума Ахмад Амирабади заявил, что слова министра здравоохранения не соответствуют действительности. По его словам, "коронавирус был обнаружен в Куме три недели назад", в то же время власти информировали общественность о первых двух случаях лишь 19 февраля.

Парламентарий указал, что ситуация в городе "критичнее того, что говорят".

Началось, по официальным данным, именно с Кума (священного для шиитов города, куда они совершают паломничество), где к данному моменту зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.