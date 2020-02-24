В Иране число случаев заражения коронавирусом достигло 47 человек

ТЕГЕРАН, 24 фев – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 47, 12 человек скончались, сообщил представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси.
"По всей стране были положительными 47 случаев, к сожалению, 12 человек скончались", - сообщил Аббаси в эфире телеканала IRINN, говоря об итогах закрытого заседания парламента, в ходе которого глава минздрава Ирана Саид Намаки представил доклад по распространению вируса.
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Он также сообщил, что поводов для беспокойства нет.
Кроме того, представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил новостному порталу YJC о выздоровлении трех человек.
В свою очередь, как сообщает агентство ISNA, депутат от Кума Ахмад Амирабади заявил, что слова министра здравоохранения не соответствуют действительности. По его словам, "коронавирус был обнаружен в Куме три недели назад", в то же время власти информировали общественность о первых двух случаях лишь 19 февраля.
Парламентарий указал, что ситуация в городе "критичнее того, что говорят".
Началось, по официальным данным, именно с Кума (священного для шиитов города, куда они совершают паломничество), где к данному моменту зафиксировано наибольшее количество случаев заражения.
В то же время, по данным агентства ILNA, депутат указал на 50 жертв вируса в городе.