Премьер-министр Малайзии уходит в отставку

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии 94-летний Махатхир Мохамад подал прошение об отставке королю страны, сообщает местное издание Star со ссылкой на офис главы правительства.
Также сообщается, что Объединенная партия сынов земли Малайзии (Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM), лидером которой является Махатхир, выходит из правительственной коалиции "Альянс надежды" (Pakatan Harapan).
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По данным издания, на фоне политической неопределенности после отставки Махатхира правительство может впервые возглавить женщина, вице-премьер Ван Азиза Ван Исмаил.
В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции. Ранее он 22 года (с 1981 по 2003) возглавлял правительство от правящей партии. Махатхир и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее Махатхир сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.