Премьер-министр Малайзии уходит в отставку

В 2018 году Махатхир занял пост премьер-министра от оппозиционной коалиции. Ранее он 22 года (с 1981 по 2003) возглавлял правительство от правящей партии. Махатхир и коалиция подтвердили, что примерно через два года лидер Народной Партии справедливости Анвар Ибрагим займёт пост премьер-министра. Однако позднее Махатхир сказал, что готов остаться на посту премьер-министра более двух лет, если этого хотят представители общественности.