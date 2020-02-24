Китай рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере здравоохранения

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Китай рассчитывает после окончания борьбы с коронавирусом делать акцент на сотрудничестве с Россией в сфере здравоохранения, сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
"После этой эпидемии, конечно, мы будем делать такой акцент на совместной работе именно в области здравоохранения. Так что мы надеемся на хорошие результаты сотрудничества в этой области", - сказал он на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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