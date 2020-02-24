В Кабардино-Балкарии ожидается штормовой ветер в ближайшие два дня

НАЛЬЧИК, 24 фев - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии в понедельник распространило экстренное предупреждение об ожидающемся в ближайшее время на территории республики ветре силой до 30 метров в секунду, который может сохраняться в течение двух дней.
"По данным Росгидромета, в период с 10-12 часов 24 февраля, а также в течение суток 25 февраля местами по Кабардино-Балкарии ожидается очень сильный юго-восточный ветер до 30 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует жителям региона убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов в дома или подвалы, парковать автомобили вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, избегать сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).