Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном

"Принято решение на две недели прекратить сухопутное сообщение с Ираном, применить в отношении авиационного сообщения неполное ограничение. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей", - написал премьер в Facebook.