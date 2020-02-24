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Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном
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РИА Новости

Армения временно прекратит сухопутное сообщение с Ираном

11:10 24.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Межведомственная комиссия по предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Армении решила прекратить на две недели сухопутное сообщение с Ираном, авиасообщение будет ограничено, сообщил в понедельник премьер страны Никол Пашинян.

"Принято решение на две недели прекратить сухопутное сообщение с Ираном, применить в отношении авиационного сообщения неполное ограничение. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей", - написал премьер в Facebook.

По его словам, решено не применять никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана.
Он добавил, что решение будет чуть позже утверждено на заочном заседании правительства.
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Распространение нового коронавирусаНикол ПашинянИранАрменияВ мире
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