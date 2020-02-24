В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Кувейте, сообщает министерство здравоохранения страны.
В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.
Ранее управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке морского и авиасообщения с Ираном, а также об эвакуации более 700 своих граждан в связи с распространением коронавируса.
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. В этой связи
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса