Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-24T11:06+0300
https://ria.ru/20200224/1565134931.html
В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/45014/64/450146453_0:152:3017:1849_1036x0_80_0_0_b4fa03915f66cbacc1ec4efd41488bc9.jpg
РИА Новости

В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

11:06 24.02.2020
866
© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкКувейт
Кувейт
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Кувейт. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Кувейте, сообщает министерство здравоохранения страны.
В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.
Ранее управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановке морского и авиасообщения с Ираном, а также об эвакуации более 700 своих граждан в связи с распространением коронавируса.
Бахрейн
10:55
В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
В Иране на данный момент зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. В этой связи
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120211
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗКувейтКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Вид на город Кабул в Афганистане
В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом
Бахрейн
В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Падение автомобиля в Фонтанку
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
Акция протеста из-за нехватки топлива в Порт-о-Пренсе, Гаити
Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
В ВОЗ рассказали об итогах исследования коронавируса
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в Италии
В Италии от коронавируса умер четвертый человек
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 833 человек
Пациент, выздоровевший после заболевания коронавирусом, сдает кровь в больнице китайского города Ляньюньган
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
Мария Снейс-Лаглер и Том Круз
В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
Пассажиры в масках для защиты от коронавируса в общественном автобусе в центре Тегерана, Иран
В Иране уточнили данные о заразившихся и умерших от коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Столица Омана город Маскат
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:58"Исламский джихад" объявил о прекращении обстрелов территории Израиля
20:53Фигурант дела Гандзюк обжаловал решение об экстрадиции из Болгарии
20:52Источник сообщил об отражении сирийской армией атаки боевиков в Идлибе
20:44В Иране подтвердили дату заседания комиссии по ядерной сделке
20:33В Испании умер крупнейший в стране специалист по русской литературе
20:31СМИ сообщили о попадании посла США в России в "черный список" Трампа
20:21Лавров обсудит ситуацию в Идлибе с генсеком ООН
20:19Премьер Черногории обвинил Сербскую церковь в неуплате налогов
20:15Глава МИД Германии поприветствовал предложение по перемирию в Ливии
20:00Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
19:59В Японии число заражений коронавирусом за сутки выросло до 850
19:45Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
19:44Генконсульство прокомментировало инцидент с автомобилем в Германии
19:38Немецкая полиция назвала наезд на толпу в Фолькмарзене намеренным
19:24"Нафтогаз" объявил о снижении цены на газ для украинцев
19:18В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с автомобилем
19:11На Украине предложили запретить ношение формы тоталитарных режимов
19:09ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
19:01В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
18:45СМИ сообщили число пострадавших при наезде автомобиля в Германии
Лента новостейМолния