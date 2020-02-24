В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане , сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министра здравоохранения страны Фирозуддина Фируза.

Глава минздрава Афганистана заявил, что три случая с подозрением на коронавирус были выявлены вчера в провинции Герат, один из которых после проведенных исследований подтвердился.

Телеканал также сообщает, что министр здравоохранения объявил в провинции Герат чрезвычайное положение.

Ранее телеканал Tolo News сообщал, что наличие коронавируса подозревали у трех человек, посетивших город Кум, где началось заражение и стремительное распространение вируса в Иране. Впервые иранские медики сообщили о заразившихся 19 февраля.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.