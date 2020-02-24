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В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

10:57 24.02.2020 (обновлено: 11:07 24.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министра здравоохранения страны Фирозуддина Фируза.
Глава минздрава Афганистана заявил, что три случая с подозрением на коронавирус были выявлены вчера в провинции Герат, один из которых после проведенных исследований подтвердился.
Бахрейн
10:55
В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Телеканал также сообщает, что министр здравоохранения объявил в провинции Герат чрезвычайное положение.
Ранее телеканал Tolo News сообщал, что наличие коронавируса подозревали у трех человек, посетивших город Кум, где началось заражение и стремительное распространение вируса в Иране. Впервые иранские медики сообщили о заразившихся 19 февраля.
Кувейт
11:06
В Кувейте зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
221303
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Распространение нового коронавирусаАфганистанВ мире
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