Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Турции

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия выполнит 25-28 февраля наблюдательный полет над территорией Турции в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"… в рамках реализации международного Договора по открытому небу РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1 над территорией Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
Рыжков сообщил, что наблюдательный полет будет выполняться с 25 по 28 февраля с аэродрома Открытого неба Эскишехир, максимальная дальность полета составит 1900 километров.
"Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - добавил он.
Такие полеты выполняются для содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
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