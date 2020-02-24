В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом

ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Первый случай заражения Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне , сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство BNA со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

"Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана . Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей", - отмечается в сообщении министерства.

Там добавили, что власти Бахрейна принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса.

Ранее только в Объединенных Арабских Эмиратах из стран Персидского залива были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.