В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом

ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне, сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство BNA со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.
"Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей", - отмечается в сообщении министерства.
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Там добавили, что власти Бахрейна принимают превентивные меры для предотвращения распространения вируса.
Ранее только в Объединенных Арабских Эмиратах из стран Персидского залива были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
По последним официальным данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.
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