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В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Бахрейне выявили первый случай заражения новым коронавирусом

10:55 24.02.2020
689
© Flickr / CosmoPoliticianБахрейн
Бахрейн
© Flickr / CosmoPolitician
Бахрейн. Архивное фото
ДОХА, 24 фев - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне, сообщило в понедельник Бахрейнское информационное агентство BNA со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.
"Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей", - отмечается в сообщении министерства.
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